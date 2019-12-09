نائب كردي: مجرمو الديمقراطي الكردستاني لا يختلفون عن منفذي مجزرة ساحة الخلاني

2019/12/09 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كردستان

طالب النائب عن كتلة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، بمحاكمة من وصفهم بـ"مجرميّ" الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب قتلهم للمتظاهرين في اقليم كردستان

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