ارتفاع الأسهم اليابانية بفضل بيانات أمريكية قوية

2019/12/09 | 11:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، عقب بيانات أمريكية قوية، لكن المخاوف حيال الاقتصاد الصيني واقتراب موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على البضائع الصينية حد من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.3% عند 23430.70 نقطة، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

كانت بيانات أظهرت يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الأمريكي خلق أكبر عدد من الوظائف الجديدة في عشرة أشهر وأن معدل البطالة نزل إلى أقل مستوى في نحو نصف قرن.

لكن المستثمرين بدوا حذرين بعد أن انخفضت صادرات الصين للشهر الرابع علي التوالي في تشرين الثاني جراء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة عليها بالفعل.

ويتحول الاهتمام صوب الخامس عشر من كانون الأول، حيث من المقرر فرض مزيد من الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إذا لم يتوصل الطرفان لحل وسط.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51% إلى 1722.07 نقطة.

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