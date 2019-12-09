الصين تأمل التوصل لاتفاق تجارة مع أمريكا في أقرب وقت

2019/12/09 | 12:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الصين يوم الاثنين إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن وسط محادثات مكثفة قبل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين كما هو مقرر منتصف الشهر الحالي.

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