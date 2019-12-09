النفط يتراجع بفعل صادرات صينية ضعيفة تبرز تأثير حرب التجارة

2019/12/09 | 12:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة الصينية الأمريكية بالطلب العالمي.

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