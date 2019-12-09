حفر بئر نفطي جديد في ميسان

2019/12/09 | 12:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شركة الحفر العراقية حفر البئر النفطي {نور ١٧} في حقل النور النفطي لصالح شركة نفط ميسان.

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