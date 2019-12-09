الوطنية تدعو الى محاسبة مجلس المفوضين السابق بهذه التهم

2019/12/09 | 12:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا ائتلاف الوطنية الجهات الرقابية المعنية الى تحمل مسؤولياتها في محاسبة مجلس المفوضين السابق في مفوضية الانتخابات.

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