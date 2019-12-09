النزاهة: أوامر القبض والاستقدام الأخيرة شملت 9 وزراء و12 نائباً و11 محافظاً

2019/12/09 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افصحت هيأة النزاهة الإثنين (9 كانون الأول 2019) عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق (226) متهماً منهم.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنها "أصدرت أوامر باستقدام (9) وزراء ومن بدرجتهم ، بينهم وزيران حاليَّان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين، موضحة أن الأوامر شملت كذلك (12) عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم (10) أعضاءٍ في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي و(3) وكلاء سابقين و(2) أسبقين.

وأكدت "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و(11) محافظاً سابقاً، و(118) عضو مجلس محافظة حالياً، و(26) عضواً سابقاً و(11) عضواً أسبق، موضحة شمول (32) مديراً عاماً بتلك الأوامر، منهم (19) مديراً عاماً حالياً في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و(11) مديراً سابقاً في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل".

وبينت الهيأة أن "مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت (256) أمراً، منها (221) أمر استقدام و(35) أمر قبض، مشيرةً إلى تنفيذ (51) أمراً، فيما أُحِيلَ (68) متهماً إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى.

بغداد اليوم- متابعة

اقترح النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، الإثنين (9 كانون الأول 2019) اختيار امرأة مستقلة لتكون رئيس وزراء العراق في الفترة المقبلة، بالتزامن مع عدم تمكن القوى السياسية من الاتفاق على بديل لرئيس الوزراء المستقيل،

بغداد اليوم- بغداد

دعا ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، اياد علاوي، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، الجهات الرقابية الى تحمل مسؤولياتها في محاسبة مجلس المفوضين السابق، محذراً من محاولة نسيان او تناسي ما شهدته الانتخابات السابقة.

بغداد اليوم-بغداد

تظاهر خريجو كليات الهندسة، في محافظة المثنى، الإثنين (9 كانون الأول 2019) أمام مصفى السماوة، فيما قطعوا الطريق المؤدي اليه.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن خريجي كليات الهندسةـ في محافظة المثنى، تظاهروا أمام مصفى السماوة وقطعوا ا

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