2019/12/09 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الايرانية: تهديدات الكيان الاسرائيلي لايران مؤشر على ضعفه وعجزه وهي تهدف للتغطية على ازماته ومشاكله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 12:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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