شاهد بالصور.. بعد ان كتبوها على ورق.. معلم يحقق امنيات طلابه

2019/12/09 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

طلب احد المعلمين في العراق من طلاب صفه الابتدائي بكتابة امنياتهم على قصاصات من الورق الصغيرة.

وبعد ان عبر هؤلاء الطلبة عن ما

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