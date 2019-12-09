زلزال يضرب مدينة ايطالية والحكومة توقف حركة القطارات

2019/12/09 | 12:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ضرب زلزال شمال فلورنسا، صباح اليوم الاثنين، وأدى إلى إلغاء رحلات قطارات أو تأخيرها لفترات طويلة ومنها القطارات السريعة على مستوى إيطاليا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا ضرب منطقة جبال أبينين في وسط إيطاليا وبلغت شدته 4.8 نقطة.

وقالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية التي تدير شبكة القطارات في البلاد في بيان: "حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية".

ويتعين على الشركة أن تجري فحوصا على خطوط السكك الحديدية في المنطقة إذا وقع زلزال تزيد قوته على أربع نقاط.

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