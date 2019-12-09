2019/12/09 | 12:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّع أهالي كربلاء، صباح اليوم الاثنين، جثمان المغدور فاهم الطائي الذي اغتاله مسلحون يستقلون دراجة نارية، قبالة منزله في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء.وأصدر الحراك المدني في العراق، اليوم الاثنين، بيانًا يحمل فيه الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية تعرض الناشطين إلى اغتيالات وخطف خلال هذه الفترة وخصوصا أمس الأحد.وقال الحراك في بيان، إن “الحراك المدني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. الكربلائيون يشيعون جثمان شهيد الحُرية فاهم الطائي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. الكربلائيون يشيعون جثمان شهيد الحُرية فاهم الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).