وزير الطاقة الايراني يؤكد تمديد عقد تصدير الكهرباء للعراق

2019/12/09 | 12:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان أن عقد توريد الكهرباء للعراق سيمدد قطعا.

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