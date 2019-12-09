مطار البصرة: قانون التقاعد الجديد سيحرمنا من كفاءات ويُربك عمل المطار

2019/12/09 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معاون مدير مطار البصرة مرتضى عبد الزهرة الكعبي، اليوم الاثنين، أن تطبيق قانون التقاعد الجديد سينهي خدمة ما يقارب 130 موظفاً من ذوي الخبرة والكفاءة، موضحاً أن ذلك سيسبب اخفاقاً في عمل أقسام المطار.

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