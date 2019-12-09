العراق يحرز المركز الثالث في بطولة العالم للكيوكوشن

2019/12/09 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز البطل العراقي الدولي محمد عباس المركز الثالث في بطولة العالم للكيوكوشن في كازاخستان وهي من أقوى البطولات العالميه للاتحاد الدولي للعبة.

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