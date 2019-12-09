ضبابية التجارة الأمريكية الصينية ترفع الذهب

2019/12/09 | 12:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الذهب يوم الاثنين في ظل انتظار المستثمرين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن توقعات سياسته النقدية مع محاولة تخمين فرص فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية.

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