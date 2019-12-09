حفر بئر نفطي بعمق تجاوز 4 آلاف م في ميسان

2019/12/09 | 12:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة الحفر العراقية، الاثنين، عن انجاز حفر بئر نفطي بعمق 4170 مترا في محافظة ميسان.

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