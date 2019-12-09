وزير إيراني: تمديد عقد تصدير الكهرباء للعراق

2019/12/09 | 12:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، الاثنين، أن عقد توريد الكهرباء للعراق سيمدد قطعا.

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