2019/12/09 | 13:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم الصدر: نتابع تحقيقات استهداف المنزل في النجف تحسباً لممارسة ضغوط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الصدر: نتابع تحقيقات استهداف المنزل في النجف تحسباً لممارسة ضغوط) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الصدر: نتابع تحقيقات استهداف المنزل في النجف تحسباً لممارسة ضغوط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).