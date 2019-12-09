قطر تتوسط لرفع اسم “أبو جهاد الهاشمي” عن لائحة العقوبات الأميركية

2019/12/09 | 13:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت مصادر أن مدير مكتب رئيس الحكومة العراقية أبوجهاد الهاشمي، الذي يوصف بأنه رئيس الوزراء الفعلي في #العراق، قد قدم استقالته الشهر الماضي، نظير عدم ورود […]

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