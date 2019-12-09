خانقين تعلن الثلاثاء عطلة تشمل

2019/12/09 | 14:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خانقين من المدن المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية – صورة: قائممقامية خانقين

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