مستشار محافظ الانبار لـ

2019/12/09 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، ان الايام القليلة المقبلة سوف تشهد تقليص عدد مخيمات النزوح على خلفية عودة

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