الاتصالات السورية تتخذ هذا الاجراء لزيادة سرعة الانترنت

2019/12/09 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير العام لشركة الاتصالات السورية منير عبيد، بأنه يتم التفاوض مع شركة لزيادة سرعة الانترنت في سوريا.

وفي تصريحه لصحيفة "الوطن" السورية تحدث عبيد عن

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