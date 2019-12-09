ضبط 256 طناً من المواد الغذائيـة التالفة في مخازن حكومية بكربلاء

2019/12/09 | 14:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط مواداً غذائية منتهية الصلاحية منذ عام 2011 في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة في محافظة كربلاء.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء ضبط أكثر من 256 طناً من مادة الفاصوليا محفوظة في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية منذ تسلمها عام 2008".

وبينت أنه "لم يتم توزيعها لغاية تاريخ نفاذها عام 2011؛ وذلك لعدم مطابقتها لمواصفات العقد المبرم بين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وإحدى شركات التجارة المجهزة للمادة".

وأضافت "تم التحفظ على المادة داخل مخازن الشركة ووضعها تحت الحراسة".

وفي عملية منفصلة، أوضحت الهيئة أن "ملاكات مكتب التحقيق تمكنت من ضبط موظف في محكمة بداءة الهندية متلبساً بجريمة الرشوة بالجرم المشهود".

واكدت ان "التحقيقات الأولية أفضت إلى اعتراف المتهم بتسلم مبالغ سابقة للتوسط والتدخل في دعوى مودعة لدى أحد مراكز الشرطة، وتعهده بإصدار أمر قبض وتحرٍّ فيها، ونقلها إلى أحد مكاتب مكافحة الإجرام".

وبينت أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين تمتا بموجب مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهم في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".

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