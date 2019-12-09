الدولار يستقر والاسترليني يقفز في الأسواق العالمية

2019/12/09 | 14:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت أسعار صرف في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، استقرارا بفضل بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من التوقعات إلا أن القلق حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية حد من المكاسب في حين قفز الجنيه الاسترليني بعد أحدث استطلاع رأي قبل الانتخابات المقررة هذا الأسبوع.

وسجل الاسترليني أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين الحاكم متقدم بفارق أكبر عن منافسيه في الانتخابات التي تجري يوم الخميس.

واستقر الدولار في أعقاب بيانات الوظائف يوم الجمعة.



ويتحول الاهتمام إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، بينما يقترب موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على السلع الصينية.

ولم يتغير مؤشر الدولار عن 97.63 بعدما ارتفع يوم الجمعة 0.3% إثر أنباء إضافة القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة 266 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب في عشرة أشهر.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1064 دولار بعد أن سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1.10395 دولار يوم الجمعة.

وسجل الدولار 108.52 ين.



وكان قد ارتفع إلى 108.92 ين بعد بيانات الوظائف الأمريكية لكنه فقد الزخم لاحقا.

وصعد الاسترليني لأعلى مستوي في سبعة أشهر مقابل العملة الأمريكية عند 1.3180 دولار ولأعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو عند 83.94 بنس.

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