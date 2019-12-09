إعادة شحنة حلويات مخالفة في جمرك ام قصر الجنوبي

2019/12/09 | 14:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن إعادة إصدار حاويتين حجم ٤٠ قدم تحتوي على ٢٠٣٤ كارتون هدايا ورقية وحلويات وسكاكر لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الارسالية تم إعادتها في مركز جمرك ام قصر الجنوبي، لعدم حصول الموافقات الازمة لاستيرادها فيما أكدت على اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب القوانين والتعليمات النافذة وبحضور الجهات الساندة".

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بإجراءات مشددة في مراكزها الجمركية للحد من دخول المواد المخالفة والممنوعة والتي تمس اقتصاد البلد.

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