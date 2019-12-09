هيئة النزاهة: لدينا مساع لاستحصال مبالغ تتجاوز قيمتها 87 مليار دولار بذمة 55 دولة

2019/12/09 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن سعي العراق لاستحصال مبالغ تتجاوز قيمتها سبعة وثمانين مليار دولار كمبلغ تخميني أولي بذمة خمس وخمسين دولة.

وأوضح الهيئة رئيس دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة في تصريح لصحيفة الصباح، أن هذه المبالغ تعود لتعاقدات العراق مع هذه الدول قبل احتلال الكويت، مبينا أن القوانين العراقية تخول جهتين رسميتين باسترداد الاموال العراقية في الخارج وهي صندوق استرداد الاموال، ,الجهة الرسمية الاخرى هي دائرة الاسترداد التي تشكلت عام الفين وأحد عشر، وهي المعنية باسترداد الاموال والمتهمين بعد عام ألفين وثلاثة جراء جرائم فساد، بحكم ان هيئة النزاهة معنية باتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد.

وأضاف، ان العراق وبعد احتلال الكويت قد جمدت جميع امواله في الخارج بقرارين لمجلس الامن سواء كانت رسمية او لأشخاص لهم صلة بالنظام السابق، مشيرا الى أن من بين تلك العقود عقدين تم توقيعهما مع إيطاليا وإسبانيا، والأخيرة أبدت استعدادها لإرجاع المبلغ العقد بشكل بضائع.

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