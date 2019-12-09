رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى العراق

2019/12/09 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، الإثنين (9 كانون الأول 2019) أن عقد تصدير الكهرباء مع العراق سيتم تمديده.

وقال اردكانيان في تصريح لوسائل إعلام إيرانية رسمية، على هامش المؤتمر الدولي للكهرباء في طهران، إن "عقد ت

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية، سعد مايع الحلفي، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، الكتل السياسية الى فسح المجال للمتظاهرين في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال الحلفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الت

بغداد اليوم- كركوك

كشف عضو مجلس كركوك المنحل، نجاة حسين، الإثنين (09 كانون الأول، 2019) عن صفقة فساد وتقسيم غير عادل للدرجات الوظيفية المخصصة لأبناء المحافظة بالتعاون مع أعضاء في مجلس النواب بكركوك.

وقال حسين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

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