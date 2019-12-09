2019/12/09 | 14:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة في العراق عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق..صدور أوامر قبض واستقدام بحق 9 وزراء و12 نائبا و12 محافظا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق..صدور أوامر قبض واستقدام بحق 9 وزراء و12 نائبا و12 محافظا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).