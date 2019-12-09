شرطي يقتل اخاه وزوجته في ديالى

2019/12/09 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم شرطي صباح اليوم الاثنين على قتل اخيه و زوجة الاخير في بلدة كفري التابعة في محافظة ديالى

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان مشادة كلامية حدثت بين الشرطي واخيه وزوجة الاخير في داخل المحكمة جراء خلاف اجتماعي قديم.

واضاف المصدر ان القاضي امر بإيداع ثلاثتهم بالحباس ولكن الشرطي قام بقتلهما، مشيرا الى ان الشرطي كان خارج اطار الدوام الرسمي.

من جهته قال المتحدث باسم شرطة ادارة منطقة كرميان علي جمال قدوري ان الشخص الذي قتل على يد اخيه يُدعى محمد خليل ابراهيم من مواليد عام 1995، والمرأة تدعى احلام سكران جمال من مواليد عام 1992.

وتابع ان المتهم منتسب في مركز شرطة كفري، وتم ايداعه في الحبس وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

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