اتحاد كمال الأجسام يقيم دورة تدريبية وتحكيمية في كركوك

2019/12/09 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اليوم الاثنين، إقامة دورة تدريبية وتحكيمية في مقر اللجنة الأولمبية بمحافظة كركوك للفترة من 12 ولغاية 16 من الشهر الجاري.

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