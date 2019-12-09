بكلفة تصل لـ ملياري دولار.. كردستان واليابان توقعان اتفاقية تتعلق بالقطاع الخدمي

2019/12/09 | 14:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع اقليم كردستان، الاثنين، اتفاقية قرض مع اليابان بما يخص انجاز مشاريع تتعلق بالقطاع الخدمي بتكلفة تصل الى ملياري دولار.

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