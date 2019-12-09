طرح هاتف ذكي بكاميرا خارقة وسعر مغرٍ

2019/12/09 | 14:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت تقارير تقنية، أن شركة "شاومي" الصينية للهواتف الذكية، طرحت هاتفا ذكيا جديدا في اليابان مراهنة على السعر المغري، وهو ما يشكل منافسة مقلقة لشركة "أبل" الأميركية التي تريد الحفاظ على "حصة الأسد" في البلد الآسيوي.

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