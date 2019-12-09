اتساع موجة الاحتجاجات في ثلاث محافظات وإصرار كبير على تحقيق المطالب

2019/12/09 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تزال التظاهرات مستمرة في محافظات الجنوب والفرات الأوسط، بعد أكثر من 40 يوماً على انطلاقها في المرحلة الثانية، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وحل البرلمان، وتمرير قانون انتخابات منصف.وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من النجف، إن “المتظاهرين مستمرون في التوافد إلى ساحة الصدرين، وسط المحافظة، بالتزامن مع فرض إجراءات أمنية مشددة، إثر الأحداث […]

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