البورصة توقف نشاطها ليوم غد

2019/12/09 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت البورصة، الاثنين، ايقاف نشاطها ليوم غد لتزامنها مع عطلة رسمية.

وقالت البورصة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن لمناسبة ذكرى يوم النصر على عصابة داعش وتحرير جميع التراب العراقي الي يصادف يوم الثلاثاء 10/12/2019 ، تقرر عدم تنظيم جلسة التداول في هذا اليوم كونه عطلة رسمية في العراق".

وأضاف البيان "ستنظم الجلسات إعتباراً من الاربعاء 11/12/2019 حسب توقيتاتها الرسمية".

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