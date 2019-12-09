أفنان القاسم - أوروبا تحب المملكة 6

2019/12/09 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم طحنت الحروب في القرنين السادس عشر والسابع عشر أوروبا كما طحنتنا في العقدين السابقين، فارتبط شرط أفكار الحرية والحداثة والتنوير بشرطها الذي أدى إلى نشوء دولة متسامحة لا دولة داعشة أو دولة نتنة أو دولة بنت سلمانة، والذي سيؤدي إلى قبول غيري الديني وغيري الثقافي مثل مثلي الديني ومثلي الثقافي في المملكة.طغى العقل في أوروبا على الدين، وسيطغى العقل في المملكة على الدين، فالعقلانية ربتي في الشرق الأوسط، ......

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