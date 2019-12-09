2019/12/09 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني المحترمالسلام عليكم.لا أكتب هذه الرسالة كمناوئ للمرجعية كما صُوِّر لكم في السنوات الأولى بعد سقوط الطاغية من 2003 لغاية 2005 وما بعدها، ولا أكتب بلغة بعيدة عن الاحترام، بسبب عدم استخدامي للمخاطبات المألوفة مثل «سماحة» و«آية الله العظمى»، لأن هذه المفردات ليست من لغتي، وأريد أن أعبر عن احترامي لكم بلغتي، وإلا فأقع في النفاق، ورسالتي تريد أن تكون صاد......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - رسالة تاريخية من ضياء الشكرجي إلى المرجع الأعلى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - رسالة تاريخية من ضياء الشكرجي إلى المرجع الأعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).