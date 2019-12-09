كاظم المقدادي - قيادة القوات الأمنية في بغداد متواطئة مع مقترفي المجازر الدموية !

2019/12/09 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_المقدادي يدرك المناضلون ضد منظومة الفساد والمحاصصة والمغانم ونهب ثروات الشعب العراقي وإفقار غالبيته، ان الطغمة الحاكمة المتنفذة، وأحزاب الأسلام السياسي الفاسدة، لن تستسلم ولن تسلم السلطة بسهولة، مستميتة من أجل المحافظة عليها، لإدراكها بانها ستخسر الى الأبد سلطتها ومغانمها ونفوذها..ولهذا فهي مذعورة ومرعوبة من أنتفاضة تشرين الباسلة، وتجابهها، رغم سلميتها، بكل وحشية وخسة وسفالة.وقد طورت أساليب محار......

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