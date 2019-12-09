ائتلاف دولة القانون يدعو لاستئناف الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات

2019/12/09 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ائتلاف دولة القانون الملاكات التربوية والتعليمية لاستئناف الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات.

وطالب الائتلاف في بيان المعنيين من الطلاب وجميع الكوادر التعليمية والمؤسسات التربوية المعطاءة، والعشائر العراقية الكريمة، ورجال الأمن، والنقابات والاتحادات، بمنع ظاهرة التعطيل الدراسي وليعيدوا فتح المدارس والجامعات وحماية رجال التعليم ومنع ظواهر التخريب المتعمد التي لا شك بوجود أيادي جاهلة او خبيثة خلفها لا تريد الخير للبلاد.

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