الشيخ الأمين : العراق أقوى من الجوكرات

2019/12/09 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، ان هناك معلومات تفيد بأن المظاهرات المزمع انطلاقها يوم غد الثلاثاء،

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