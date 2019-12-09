2019/12/09 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد
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أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، ان هناك معلومات تفيد بأن المظاهرات المزمع انطلاقها يوم غد الثلاثاء،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الأمين : العراق أقوى من الجوكرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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