2019/12/09 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في باريس مساء اليوم، لبحث أزمة جنوب شرق أوكرانيا، بينما نظم معارضو الرئيس الأوكراني احتجاجا في كييف لمطالبته بعدم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي ستبحثه قمة "رباعية النورماندي" في باريس اليوم؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي ستبحثه قمة "رباعية النورماندي" في باريس اليوم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).