رئيس برلمان جنوب السودان يستقيل بعد اتهامه بالفساد

2019/12/09 | 14:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قدم رئيس برلمان جنوب السودان أنتوني لينو ماكانا، اليوم الاثنين، استقالته بعد أن هدد نواب بعزله لعرقلته جهودا لمكافحة الفساد وسوء الإدارة.

واتهم نواب، رئيس البرلمان بعدم تقديم تقارير التدقيق العام ومكافحة الفساد للبرلمان وعرقلة جهود النواب لاستدعاء وزراء لاستجوابهم.

كما يواجه اتهامات بالموافقة على قرض يبلغ 400 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" دون عرضه على البرلمان كما ينص القانون، في إجراء قدمه النواب الذين طالبوا باستقالته.

وقال ماكانا في تصريحات أذاعتها محطة راديو جنوب السودان اليوم "السبب وراء تقديمي استقالتي هو عمل ينم عن احترام عميق ومخلص لقيادتكم (للحزب الحاكم) ولطلبكم مني القيام بذلك".

والفساد مستشر في دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها في العام 2011 قبل أن تدخل في حرب أهلية مدمرة بعدها بعامين.

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