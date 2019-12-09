منظمة دولية: حرية التعبير والرأي الرقمية لأدنى مستوياتها في اغلب الدول

2019/12/09 | 14:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاثنين، ان حرية التعبير والرأي الرقمية قد وصلت الى ادنى مستوياتها منذ عشر سنوات في اغلب دول العالم.

وذكر المركز في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "حرية التعبير قد ازدادت وتيرتها بين عامي 2008 و2013، ولكن هذه الحرية تراجعت منذ ذلك الوقت في حوالي 66 دولة، بحسب دراسة حديثة لمنظمة Article 19 البريطانية التي تُعنى بحقوق الانسان فيما يتعلق بتعزيز حقوق التعبير والحصول على المعلومات".

واوضح ان "التقرير اشار الى ان الحرية الرقمية في حالة خطر بسبب تنامي ما يسمى بالاستبداد الرقمي الذي يتم فيه استخدام التكنولوجيا من اجل تقييد حرية الوصول للشبكة العنكبوتية".

واكد ان "عمليات الإغلاق والحظر الذي تتعرض لها شبكة الإنترنت في بعض الدول، والمراقبة الرقمية، وظهور شبكات الإنترنت السيادية، والافتقار إلى الخصوصية، والذكاء الاصطناعي تشكل في مجموعها تهديدات محتملة لحرية التعبير بحسب موقع reclaimthenet".

وبين المركز ان "الطريقة التي تعمل بها شركات التكنولوجيا وخاصة من تدير مواقع التواصل، بحسب التقرير، تبين ان تلك الشركات تمارس الاحتكار بشكل يؤدي الى تشويه السوق وينتهك حقوق المستهلك وحقوق الإنسان بشكل عام، معترفا بوجود تحد كبير يواجه اكثر من مليارين مستخدم على الفيسبوك و330 مليون على تويتر ومليار مشاهد يومي لليوتيوب".

من الجدير بالذكر ان الحرية الرقمية التي يقصدها التقرير تعني قدرة المستخدم على التعبير عن نفسه من خلال الانترنيت.

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