الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار الكهربائي خلال أحداث ساحة الخلاني وتنشر فيديو للتأكيد

2019/12/09 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

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الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار الكهربائي خلال أحداث ساحة الخلاني وتنشر فيديو للتوضيح

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

بحث مجلس القضاء الأعلى، الإثنين (9 كانون الأول 2019) مع السفير التركي، فاتح يلدز، موضوع المحكومين الأتراك وأطفالهم.

وذكر بيان، للمركز الإعلامي لمجلس القضاء، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل بمكتبه ال

بغداد اليوم – بغداد

أنتقد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم ، الأثنين (9 كانون الثاني 2019) عمليات الاجرامية التي تستهدف الناشطين المدنيين وأصحاب الأقلام الحرة في العراق.

وقال الحكيم في تغريده له عبر منصته "تويتر" إن "ا

بغداد اليوم- بغداد

تسلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، أوراق اعتماد السفراء الجدد، في قصر السلام ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهوري، إن "صالح تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد لدى العراق لكل من كندا أولريك

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