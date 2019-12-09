رحيل الزعيم السابق للحركة الإسلامية في كوردستان

2019/12/09 | 15:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل الدين الكوردي الشيخ الراحل صديق عبد العزيز – صورة ارشيفية

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