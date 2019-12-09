2019/12/09 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، ان قوات الشرطة تمكنت من القبض على متهم مطلوب للقضاء بقضية قتل.

واضاف المصدر في تصريح لـ "العهد نيوز"،

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