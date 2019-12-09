المنافذ الحدودية تنفي دخول آليات عسكرية أمريكية إلى الأنبار

2019/12/09 | 15:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، دخول أي قوات أمريكية إلى العراق، رداً على الأنباء التي تحدثت عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى الأنبار قادمة من الأردن.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "تنفي دخول اي قوات امريكية إلى العراق عبر منافذنا الغربية طريبيل-الوليد-القائم".

وأضافتن أن "جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية"، داعية القنوات الفضائية والإعلامية إلى "توخي دقة المعلومة في النشر عبر المواقع لتجنب تضليل الرأي العام".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بوصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، قادمة من الأردن.

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