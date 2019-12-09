زيدان ويلدز يبحثان الاشكاليات الخاصة بالمحكومين التركيين

2019/12/09 | 15:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز الاشكاليات الخاصة بالمحكومين التركيين.

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