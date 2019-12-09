2019/12/09 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية توافق على صرف اجور نقل المحاضرين بالمجان لمديرية تربية الكرخ الثانية ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 15:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توافق على صرف اجور نقل المحاضرين بالمجان لمديرية تربية الكرخ الثانية ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توافق على صرف اجور نقل المحاضرين بالمجان لمديرية تربية الكرخ الثانية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).