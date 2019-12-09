صالح يتسلم اوراق اعتماد 5 سفراء جدد في بغداد

2019/12/09 | 15:25 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- تسلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد السفراء الجدد، في قصر السلام ببغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهوري، إن “صالح تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد لدى العراق لكل من كندا أولريك شانون وأفغانستان سالم شاه ميدان وفنلندا فيزا هاكينن وفنزويلا أرتورو انيبال غاليغوس راميريز”.وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية اشار إلى ...

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