2019/12/09 | 15:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقريراً يوضح انشغال زين الدين زيدان بمعضلة إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو التي ستجمعهما في 18 من شهر كانون الاول الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيقاف ميسي .. هوس زيدان قبل الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيقاف ميسي .. هوس زيدان قبل الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).